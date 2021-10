Nainggolan: “Tutti bevono troppo, appena faccio qualcosa finisco sui giornali“

Dopo più di 15 anni in Italia dove ha vestito le maglie di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan ha deciso di voltare pagina. Il centrocampista belga è tornato in patria firmando per l'Anversa. All'inizio della sua avventura, il 'Ninja' è finito sulle prime pagine dei giornali per essere stato fermato in stato d'ebbrezza mentre era alla guida. In un'intervista al "The Cooke & Verhulst Show" il calciatore ha raccontato la sua versione dei fatti: "Mi hanno ritirato la patente per un mese e mezzo. Non sono un cattivo ragazzo, vivo come una persona normale. Tutti bevono un bicchiere di troppo a volte, giusto? Non ci vedo niente di sbagliato in questo. Dicono che ho dato un cattivo esempio per i bambini, ma allora dovrei solo allenarmi e restare a casa? Cerco di vivere il più normale possibile. Come un normale essere umano in carne e ossa. Se mi succede qualcosa, va immediatamente sui giornali".