Napoli, ancora dubbi sul rinnovo di Insigne: sondaggio esplorativo del Barcellona

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato con il Napoli. Il capitano partenopeo, con contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora trovato l'accordo economico con De Laurentiis. Il numero 10 della Nazionale non è dunque certo della permanenza all'ombra del Vesuvio. Come riportato da Sportitalia, alcuni club stanno iniziando a sondare il terreno per l'attaccante azzurro. Il Barcellona ha avviato un sondaggio esplorativo per cercare di capire come arrivare a Insigne. Adesso spetta al Napoli accelerare i tempi e blindare il proprio capitano.