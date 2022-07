Napoli – Bari, la decisione sulla vicenda multiproprietà e De Laurentiis…

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di un mese fa la Corte Federale d’Appello aveva respinto il ricorso della famiglia De Laurentiis in merito alla vicenda delle multiproprietà, in quanto proprietaria di Napoli e Bari. Stando alla sentenza della Corte il patron partenopeo avrebbe dovuto svincolarsi da una delle due società entra la stagione sportiva 2024/25. A distanza di tempo però qualcosa è cambiato, la decisione precedentemente presa è stata rivista dal Consiglio Federale della Figc che ha stabilito una proroga sulla scadenza: dal 2024 al 2028/29. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate al termine della riunione, in risposta a quanto deliberato: “La modifica approvata è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche. Siamo soddisfatti e contenti di questa modifica e desideriamo ringraziare tutto il Consiglio Federale, ed in particolare il Presidente della Federazione Gabriele Gravina, per l’impegno e la volontà manifestata in questa occasione. Abbiamo già comunicato alla Federazione che rinunceremo al ricorso presentato nei giorni scorsi al Collegio di Garanzia dello Sport e ad ogni altra azione anche di natura risarcitoria, perché riteniamo sia arrivato il momento di aprire una pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e sullo spirito di collaborazione".

