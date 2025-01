Napoli, Conte: "Siamo in testa, ma non guardiamo gli altri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Super sfida al Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli, il match è in programma domani sera alle 20:45. La vetta è l'obiettivo di entrambe, i partenopei vogliono confermarsi al comando della classifica aumentando la distanza dalle inseguitrici tra cui la Dea, distante solo 4 punti. In conferenza stampa, Antonio Conte ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulle rivali coinvolte nella corsa: "La classifica dice che siamo in testa, l'Atalanta è vicina, come l'Inter, poi se mi volete far dire che è una sfida Scudetto io non me la sento ancora perché so che dobbiamo fare degli step, è ancora presto per dire questo di una nostra partita. Noi non guardiamo gli altri, abbiamo messo fieno in cascina che ci permette di fare una partita senza essere impiccati dal risultato domani a Bergamo, ma devono parlarci, ci devono rivelare e far capire a che punto siamo".

"È difficile vincere i campionati o entrare in zona Champions se non produci qualcosa di bello e produttivo, poi ci sono situazioni più pompate ed altre meno a livello mediatico per vari motivi. Quando tu produci così tanti punti, non penso sia fortuna o un caso oppure perché altre stanno facendo meno. Noi stiamo crescendo, non è stato semplice, ci siamo adattati a tante situazioni, pure a tempistiche con arrivi all'ultimo momento, impostando la squadra diversamente all'inizio, ma la loro disponibilità mi ha permesso di trovare l'assetto giusto ma col background nostro quello che già avevamo fatto e torna sempre utile".