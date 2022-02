Napoli, De Laurentiis stuzzica Insigne: “È una persona libera e pensa al suo futuro”

Saranno questi gli ultimi mesi di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Il capitano azzurro lascerà il club a fine stagione e passerà al Toronto a parametro zero dove verrà ricoperto d'oro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, in un'intervista rilasciata a Canale 21, ha commentato così il mancato rinnovo del fantasista di Fratta Maggiore e il suo prossimo addio: "È una persona libera e in quanto tale è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura. La vita è lunga, con un po' di fortuna e una buona alimentazione, se uno ha la genetica che funziona, può arrivare anche a 110 anni. Quindi lui ha davanti ancora 80 anni e deve pensarci ed è giusto che sia così. Non deve essere una colpa"