Napoli, De Laurentiis sulle maxi-cessioni: “Come dice Lotito…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

L’arte dell’oratoria piace molto a Claudio Lotito. I suoi lunghi discorsi, soprattutto agli eventi, ne sono la prova. È semplice nell’esporre le due idee ma efficace. Chiaro quanto basta per rendere il concetto comprensibile a tutti. Spesso regala perle ai suoi uditori, gli piace il latino. Lo utilizza per dare maggiore enfasi ai suoi pensieri. Ma non solo. A volte si avvale anche di frasi in gergo colloquiale, non colte ma senza dubbio incisive. Tanto da essere riproposte anche da altri. È il caso di Aurelio De Laurentiis che, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha citato il patron biancoceleste per esporre quanto più chiaramente possibile la sua opinione sulle maxi-cessioni. Queste le parole: “Vediamo un attimo, perché a parlare so tutti buoni poi per citare il ‘Viperetta’ e Lotito: ‘Mettere denaro per vedere cammello’”. Ha poi aggiunto: “Il Napoli sta su altri livelli, spendeva il doppio dell’Atalanta già sei anni fa. Il Milan potrebbe essere il giusto riferimento, che non è il monte ingaggi ma la qualità dei calciatori in relazione alla loro età. Spesso mi sono sentito dire: ‘Ma che prendi uno che arriva da questa squadra?’ Ma perché? Io sto valutando le qualità umane, morali, culturali e tecniche di una persona che fa questo mestiere”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Supercoppa 22/23, è tempo di programmazione: dove si giocherà la finale

Acerbi, rabbia e orgoglio: al "Picco" Sarri vuole puntare sul suo riscatto