Supercoppa 22/23, è tempo di programmazione: dove si giocherà la finale

RASSEGNA STAMPA – La stagione ancora non è finita ma è già tempo di programmazione per quella futura. Diversi sono i temi di discussione sul tavolo della Lega, tra questi rientra anche la questione relativa alla finale di Supercoppa Italiana. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono state già individuate due ipotetiche date: il 9 o il 12 agosto, qualora però si dovesse svolgere in Italia. Nel caso in cui non sarà così, c’è pronto il piano b. Non sconosciuto anzi, già provato in passato. L’idea è quella di spostare nuovamente la sfida in terra araba, se dovesse aver luogo a gennaio. Ricordando che in Arabia Saudita c’è l’ultimo slot del contratto che garantisce alle finaliste 3,5 milioni di euro ciascuna. Ma non è l’idea definitiva, potrebbe addirittura svolgersi in uno degli Emirati. Al momento sono tutte idee, nulla di certo. Bisogna attendere per capire quale di queste si concretizzerà.

