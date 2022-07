Napoli, fatta per il sostituto di Koulibaly: fissate le visite mediche

Fonte: SkySport

Il Napoli chiude per il sostituto di Koulibaly. È fatta per l'arrivo all'ombra del Vesuvio di Kim Min-jae. La lunga trattativa con il Fenerbahce si è conclusa dopo aver limato gli ultimi dettagli. La società partenopea ha deciso di pagare la clausola del giocatore e di battere così la concorrenza del Rennes. Il centrale sudcoreano classe 1996, che con molta probabilità esclude l'arrivo di Acerbi alla corte di Spalletti, è atteso in Italia nella giornata di martedì per le visite mediche e, subito dopo, la partenza per il ritiro di Castel di Sangro. A riportare la notizia è Sky Sport.