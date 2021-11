Napoli, il figlio di Maradona contro la maglia: “Agiremo per vie legali”

Il Napoli ha deciso di onorare la memoria di Maradona con una maglia celebrativa. A quasi un anno di distanza dalla scomparsa del fuoriclasse argentino, la società partenopea ha ideato delle divise con il volto stilizzato dell'ex numero 10 che verranno indossate dai ragazzi di Spalletti, oltre al match già disputato con il Verona, anche contro Inter e Lazio. Si è accesa una mezza polemica in seguito a questa iniziativa. In un'intervista ad Adnkronos, Diego Maradona Junior, uno dei figli del campione di Buenos Aires, ha dichiarato di voler agire per vie legali dopo la decisione di celebrare Diego senza il consenso degli eredi. Queste le sue parole: "La maglia in onore di papà è un vanto ma mi dispiace per la nostra mancata considerazione da parte del Napoli, noi legittimi eredi, non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa operazione. L’autorizzazione è stata firmata da Stefano Ceci, che è stato il manager di papà, adesso però non lo è più e siamo noi eredi gli unici deputati a firmare questo tipo di autorizzazioni. E’ stato ritenuto valido un contratto che non esiste più e quindi agiremo per vie legali. Mi fa strano che una società seria come il calcio Napoli abbia dato credito a questa persona. Non ho assolutamente intenzione di intraprendere le vie legali con il Napoli, ma resta la sorpresa che una società così seria abbia dato credito a questa persona. In Argentina è già partito un procedimento legale contro Ceci”.