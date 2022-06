Napoli, indagato De Laurentiis per l'affare Osimhen: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Procura di Napoli ha iscritto il patron del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, nel registro degli indagati per il caso di Victor Osimhen. Come riportato da Il Mattino infatti l'ipotesi più probabile è quella di falso in bilancio nella compravendita del calciatore dal Lille e la conseguente cessione di tre giocatori del Napoli. Stando a quanto riporta il quotidiano la Guardia di Finanza avrebbe condotto le perquisizioni a Napoli, Roma e Lille.