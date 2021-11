Napoli - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Archiviati gli impegni di Europa League la Lazio di Maurizio Sarri si prepara a disputare un altro big match. I biancocelesti domenica 28 novembre scenderanno in campo allo stadio Maradona per la gara contro il Napoli di Spalletti in programma alle 20:45. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta in campionato contro Juventus e Inter e sono intenzionate a riprendere subito il cammino giusto con una vittoria. I partenopei in particolare dovranno fare a meno di Osimhen e Anguissa entrambi infortunati.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, non c’è quindi copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.