Napoli – Lazio, la Serie A ricorda l’appuntamento sui social: “Si fa sul serio” – FOTO

Stasera andrà in scena il big match tra Napoli e Lazio, una gara attesissima che determinerà il percorso da qui a fine anno di entrambe le squadre. Si incontreranno Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, due allenatori che in comune hanno solo l’accento per il resto completamente opposti. Sarri ritornerà in uno stadio dove ha lottato per anni e ha mostrato a tutti il suo bel calcio. Ma non saranno solo loro i protagonisti a confronto, sarà la serata di Koulibaly e Acerbi, di Zielinsky e Milinkovic e di Mertens e Pedro. Non resta che attendere le 20:45, lo ha ricordato anche la Serie A che sui profili social scrive: “Si fa sul serio”.

