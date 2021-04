Napoli - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Nonostante le discussioni di queste ore, bisogna pensare al campo. La Lazio deve conquistare l'accesso alla prossima Champions League e la qualificazione passa direttamente da Napoli, dove i biancocelesti affronteranno questo giovedì la squadra di Gattuso nello scontro diretto per il quarto posto. L'AIA, in merito, ha reso noto quale sarà la squadra arbitrale che dirigerà il match valevole per la 32^ giornata di Serie A: il direttore di gara sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, i guardalinee saranno Alassio e Tegoni, il IV uomo Abisso. A completare la squadra Irrati al VAR e Bindoni AVAR.

I PRECEDENTI - Per 15 volte l'arbitro di Brindisi ha diretto i biancocelesti. Il bilancio complessivo è positivo per la Lazio: sono infatti 8 le vittorie, 2 i pareggi e 4 le sconfitte con Di Bello direttore di gara. L'ultima volta in cui il fischietto pugliese ha arbitrato la prima squadra della Capitale è stato il 23 dicembre 2020 contro il Milan a San Siro, finita 3-2 per i rossoneri.