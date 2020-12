Napoli, Petagna: "Con la Lazio la nostra peggiore partita da inizio anno"

Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli che cade in casa della Lazio. 2-0 in favore dei biancocelesti scaturito dopo una prestazione non all'altezza, come confermato anche da Andrea Petagna: “Credo che sia stata la partita più brutta che abbiamo fatto da inizio anno." - ha detto l'attaccante partenopeo durante la presentazione del calendario 2021 degli azzurri - "Non ci dobbiamo demoralizzare e dobbiamo restare convinti che siamo una squadra forte e che può lottare per i primi posti. Dobbiamo lavorare già da oggi e portare i tre punti a casa mercoledì contro il Torino. Penso che in una stagione, un passo falso ci possa essere. Se ci fossimo stati mentalmente e fisicamente avremmo vinto facilmente. Sono convinto che mercoledì faremo una grande partita e porteremo i tre punti a casa."

Nel corso dello stesso evento anche Lorenzo Insigne ha parlato del match giocato contro i biancocelesti: “Cosa è mancato ieri al Napoli? Sicuramente c’era un po’ di stanchezza. Quando affronti queste squadre forti ogni tre giorni diventa difficile. Penso che sia stato più questo che non quello tecnico-tattico. Sono stato con loro in questi giorni e hanno preparato la partita in maniera ottima, come facciamo sempre col mister Gattuso. Ripeto, penso sia stato un aspetto fisico, affrontare prima l’Inter e poi la Lazio a distanza di tre giorni e per di più fuori casa. Vedendo la Lazio, non è che abbia fatto più rispetto a noi. Ha avuto due occasioni ed è stata concreta, tutto qui."