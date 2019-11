Napoli, respinto il ricorso per Ancelotti: non ci sarà contro la Roma

Tra meno di un'ora in Roma - Napoli ci sarà un grande assente, Carlo Ancelotti. In tarda mattinata il tecnico degli azzurri era arrivato alla corte d'appello in via Campania per discutere il ricorso presentato dal club contro la giornata di squalifica comminata dal giudice sportivo dopo l'espulsione di Giacomelli in Napoli - Atalanta. Una ventina di minuti è durata l'udienza e poco dopo l'uscita del mister è arrivato il responso negativo. In panchina andrà soltanto il figlio Davide.

