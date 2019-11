FORMELLO - Lazio, torna Leiva. Tucu con Immobile, sperano Luiz Felipe e Bastos

FORMELLO - Tutti sulla corda: Simone Inzaghi non prova la formazione anti-Milan, la deciderà domani dopo l’ultima sgambata a Milano. Il tecnico mischia le carte durante la rifinitura mattutina. Una certezza c’è: Immobile è a disposizione e guiderà l’attacco. Quota 100 in vista, raggiungerla a San Siro avrebbe un sapore particolare. Al suo fianco probabile il ritorno di Correa, nella scorsa stagione decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Caicedo, impiegato titolare con il Torino, sarà l’arma da sganciare in corsa.

ROTAZIONI. A centrocampo riecco Leiva in regia. Il brasiliano, acciaccato dopo Firenze, si riprenderà la maglia in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto, le due mezzali intoccabili. Sulle fasce Lulic a sinistra, mentre dalla parte opposta Lazzari è favorito su Marusic. Il montenegrino spera ancora nel sorpasso finale. Dietro i dubbi maggiori: doppio ballottaggio per i posti ai lati di Acerbi. Luiz Felipe e Bastos potrebbero scalzare Patric e Radu, impiegati nelle ultime due partite (Fiorentina e Toro). Con il brasiliano e l’angolano Inzaghi riproporrebbe la stessa linea vista nei quattro precedenti match al Meazza (contro Milan e Inter).

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Patric, Vavro, Radu, Cataldi, Marusic, Parolo, Lukaku, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.