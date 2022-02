Napoli, Spalletti: “Risultato meritato. La Lazio gioca bene, vedo tante cose di Sarri”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Grazie al gol di Fabian Ruiz nei minuti di recupero, il Napoli batte la Lazio e aggancia il Milan in vetta. Luciano Spalletti, intervistato da Dazn, ha commentato così la sfida: "Nel secondo tempo abbiamo meritato, la gara è stata messa in discussione con l'eurogol di Pedro ma prima c'erano state della situazioni importanti sotto porta. Tutti rompono i coglioni a questa squadra che non ha carattere, ora voglio vedere. Abbiamo giocato una partita che mette in evidenza che la squadra il carattere ce l'ha. La Lazio palleggia bene, non è quella dell'andata, ha valori individuali ma anche come collettivo".

IL MATCH - "Abbiamo concesso troppi palloni alla Lazio nel primo tempo, poi siamo andati a recuperla in situazioni di difficoltà. Loro giocano bene in verticale. Quando abbiamo fatto girare la palla anche noi gli abbiamo creato delle difficoltà, come nel secondo tempo. La partita era aperta a qualsiasi risultato, poi siamo stati bravi noi dopo il gol preso a riversarci subito in avanti. La Lazio sta giocando un buonissimo calcio, sto vedendo tante cose del calcio di Sarri.

SCUDETTO - "Se vogliamo dire che se non vinciamo il campionato abbiamo fallito è sbagliato. C'è una via di mezzo. Intanto siamo davanti a squadre che sono del nostro livello. Dobbiamo vedere anche cosa ci è capitato in questo periodo, è evidente che abbiamo fatto fatica anche per la Coppa d'Africa".

Il tecnico del Napoli è intervenuto anche in conferenza stampa: "Eravamo entrati nel primo tempo con le giuste intenzioni, volevamo giocare la partita. Abbiamo sbagliato troppi palloni facili e con una squadra come la Lazio il tutto diventa sempre più complicato. La Lazio è cresciuta molto dalla gara di andata e quando ti recupera palla verticalizza e te li trovi tutti in corsa verso la linea difensiva. Abbiamo avuto delle situazioni complicate da dover sbrogliare. La partita poi è stata in equilibrio e nella ripresa abbiamo fatto meglio. Abbiamo cercato la vittoria e l’abbiamo ottenuta nel finale. Importante la reazione all’eurogol di Pedro che può toglierti la forza, la squadra invece si è riversata in avanti per cercare la rete della vittoria". (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA O SCORRI A FINE ARTICOLO)