Napoli, Spalletti torna sull’espulsione: “Non ero ironico. Lamentarsi è da sfigati”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione del suo Napoli ed è tornato a parlare dell'espulsione rimediata dopo il 90esimo all'Olimpico. Il tecnico toscano ha avuto un'incomprensione con l'arbitro Massa che ha letto il suo applauso come ironico e gli ha sventolato il cartellino rosso in faccia. Queste le parole dell'allenatore partenopeo: "A inizio stagione ho detto che lamentarsi è da sfigati ed è così anche per le decisioni degli arbitri che possono sembrarci sfavorevoli. Io non sono stato né ironico, né irrispettoso. Io sono stato quello reale che ha tentato di dire quello che voleva dire, ma poi se il mio modo di parlargli ha fatto apparire le cose così devo modificare qualcosa e stare più attenti nei miei modi di dire le cose. Io non volevo andare a finire lì, è un infortunio“.