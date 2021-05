Napoli - Udinese, Gattuso cala la cinquina e supera Atalanta e Milan: la classifica

Nella sfida che apre il turno infrasettimanale della trentaseisima giornata di Serie A, il Napoli può sorpassare momentaneamente Atalanta e Milan, balzando al secondo posto in classifica. La squadra di Gattuso inizia bene e attorno alla mezz'ora trova due gol in 3': prima Zielinski, poi Fabian Ruiz che raddoppia che con un gran sinistro dal limite. Okaka accorcia le distanze poco prima del duplice fischio, ma il secondo tempo è ancora dominio azzurro. La ripresa si apre con il tris di Lozano, Di Lorenzo fa 4-1. In pieno recupero Lorenzo Insigne sigla il quinto gol. In attesa di Atalanta - Benevento e Torino - Milan, il Napoli supera entrambe a quota 73 punti. Di seguito, la classifica aggiornata:

1 Inter 85 pt

2 Napoli 73 pt

3 Atalanta 72 pt

4 Milan 72 pt

5 Juve 69 pt

* 6 Lazio 64 pt

Buffon, i bookmakers aprono il "totosquadra": spunta (a sorpresa) la Lazio

Lazio Women, Adriana Martín: "Un anno complicato. Ma che gioia la promozione nel derby!"

TORNA ALLA HOMEPAGE