Lazio Women, Adriana Martín: "Un anno complicato. Ma che gioia la promozione nel derby!"

Guadagnarsi la Serie A è sempre un momento chiavr nella gara di qualsiasi atleta. Ma se questo successo arriva anche grazie ai propri gol e, soprattutto, al termine del derby della Capitale, il momento diventa davvero meraviglioso. Questo è il caso di Adriana Martin, protagonista indiscussa della Lazio Women. La calciatrice è intervenuta ai microfoni di Aragón Radio: "L'ho vissuta con molta felicità, a casa nostra e vincendo un derby, qualcosa che qui si vive molto. Loro sono venute a difendere ma siamo state in grado di aggiudicarsi il match. Tutto questo arriva dopo un anno complicato. Il mio gol? Ero convinta che le cose andassero bene. Se non avessi segnato, avrei voluto almeno creare l'occasione per una compagna". La spagnola, che in carriera ha giocato, tra le altre, con Espanyol e Levante, ha proseguito: "Il calcio è molto vissuto qui in Italia e il derby in modo particolare. Ora la tifoseria laziale può stare tra le migliori".

La Lazio riceve il Premio Fair Play 2021: la premiazione prima del match col Parma

Buffon, i bookmakers aprono il "totosquadra": spunta (a sorpresa) la Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE