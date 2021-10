Nations League: azzurri, Calabria indisponibile per finalina

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà disponibile per la gara Italia-Belgio. Per questo in mattinata farà ritorno al club di appartenenza". Lo rende noto la Figc. Il rossonero, che era stato convocato dal ct, Roberto Mancini, al posto dell'atalantino Toloi, ha giocato uno spezzone della partita di mercoledì a Milano contro la Spagna. La nazionale da Coverciano si sposterà nel pomeriggio a Torino, dove domani alle 15 è in programma la finalina per il terzo posto di Nations League all'Allianz Stadium. (ANSA).