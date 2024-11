Nations League, Belgio-Italia: dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo per la quinta volta in questo inizio di stagione. In questa terza sosta per le Nazionali, l'ultima prima dell'inizio del nuovo anno, la Nazionale sarà chiamata ad affrontare le ultime due partite di Nations League per assicurarsi il passaggio del turno alle fasi finali della competizione. Il primo atto, valido per la quinta giornata di sei, è in programma giovedì 14 novembre alle ore 20.45 e vedrà gli azzurri affrontare il Belgio in trasferta, allo Stadio Re Baldovino. La sfida sarà visibile in diretta, in chiaro, su Rai1 e sarà trasmessa anche in streaming tramite l'app di RaiPlay.