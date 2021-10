Nations League, tutti pazzi per Italia - Spagna: tagliandi esauriti al Meazza

Domani l'Italia sfiderà la Spagna di Luis Enrique. In vista della semifinale della UEFA Nations League in programma mercoledì 6 ottobre alle 20.45 al Meazza di Milano, la FIGC rende noto che ci sarà il tutto esaurito. A 48 ore dal calcio d'inizio, sono stati infatti acquistati tutti i 37.000 tagliandi, nei limiti del 50% della capienza di San Siro. Un gesto davvero pregevole quello dei tifosi mandare sold out tutti i tagliandi messi a disposizione: simbolo di sostegno e supporto per la propria Nazione.