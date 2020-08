Nazionale, Conte può tornare alla guida degli Azzurri ma non subito: l'indiscrezione

Con la finale persa ieri sera, è finita ufficialmente la stagione dell'Inter ed è arrivato il momento per la dirigenza nerazzurra di tirare le somme. L'operato di Antonio Conte alla guida del Biscione si può definire buono (secondo posto in campionato e finale di Europa League raggiunta). Nonostante ciò però, i rapporti sono abbastanza consumati e questo lascerebbe pensare ad un divorzio imminente. Le dichiarazioni post gara del tecnico confermerebbero questa ipotesi.

RITORNO IN AZZURRO - Martedì la dirigenza nerazzurra incontrerà l'allenatore per parlare del futuro, anche se pare tutto già scritto. Proprio per questo Sportmediaset ha lanciato l'indiscrezione: Conte starebbe pensando ad un ritorno in Nazionale, dato che anche lì la situazione fra il CT Mancini e la Federazione non è delle migliori. Antonio è sempre rimasto legato alla Nazionale e l'inserimento di Marcello Lippi nel team azzurro potrebbe favorire il suo ritorno. Sicuramente il tutto non potrà essere fattibile in poco tempo: c'è l'Europeo della prossima estate da giocare e sicuramente fino ad allora sulla panchina degli Azzurri siederà Roberto Mancini. Vedremo se Conte si riappropierà della Nazionale.

