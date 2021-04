Nazionale, De Rossi e Vialli tra i positivi al Covid-19: la ricostruzione

Sarebbero almeno otto i casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra dell'Italia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stata fatta una prima ricostruzione della dinamica che ha portato a un vero focolaio nell'ultima spedizione azzurra. Il primo caso è emerso lo scorso giovedì: qualche sintomo ha convinto il segretario Cozzi a tornare da Parma a Coverciano, dove il tampone ha dato esito positivo. Lunedì, a Sofia, tutti i membri sono risultati negativi al Coronavirus. Martedì, al contrario, due positivi: Lombardo e Salsano. Mercoledì sono stati contagiati Valentini, Battara, De Rossi e Vialli. Quest'ultimi non sono andati in panchina e sono rientrati in Italia solamente ieri in eliambulanza, e non mercoledì con il resto della squadra. Tra i calciatori, per il momento è emersa solamente la positività di Leonardo Bonucci. Negativi, infine, i tamponi del ct Mancini e del presidente Gravina.

