Lazio, Biava: "Immobile dev'essere contento, Acerbi può rubare il posto ai due juventini"

L'ex difensore della Lazio Giuseppe Biava è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, partendo dalle prestazioni dei biancocelesti con l'Italia: "L'Italia ha fatto bene, anche se magari non come ci aveva abituato qualche mese fa. Ma era importante vincere. Per quanto riguarda i due laziali, Immobile è tornato al gol in Nazionale. Sia lui che Acerbi si sono resi protagonisti di prove convincenti. Hanno dimostrato di poterci essere tranquillamente, e anzi di poter essere importanti per l'Italia. I due juventini non stanno attraversando un buon periodo, magari Acerbi può rubargli il posto. Ha le qualità per farlo. Ciro ha avuto tante occasioni, però già il fatto che abbia creato vuol dire che s'è mosso bene. Fare due gol non è semplice, deve essere contento. Da lì deve ripartire per il campionato. Coppia Immobile - Belotti? Il tridente non esalta i due giocatori. Sono abituati a giocare con qualcuno a fianco nelle loro squadre. Faranno un'alternanza, hanno delle caratteristiche simili".

L'AVVERSARIO - "Lazio - Spezia? Una partita tosta, lo Spezia gioca bene, è aggressivo. Ti mette in difficoltà con un buon palleggio, non ha paura di giocare. Ma d'altra parte, concede tanto dietro. Se la gara si riesce a sbloccare, diventa tutto più facile. Nel primo tempo magari si farà più fatica, poi credo che la Lazio, con gli spazi che lascia lo Spezia, potrà mettere in difficoltà la loro retroguardia. Loro hanno degli interni che s'inseriscono bene, i terzini spingono molto. Vanno a crearsi delle coppie sulle fasce per mettere in difficoltà i quinti dell'altra squadra. Pressa tanto all'inizio, portano tanti giocatori in attacco. Dovranno essere bravi i due interni della Lazio a non dargli troppo spazio, e poi ripartire in contropiede, in velocità. La cosa che il gruppo di Inzaghi sa far meglio".

VICE LUIS ALBERTO - "Andreas Pereira? Se lo paragoniamo a Luis Alberto, non regge. Lo spagnolo è di un'altra categoria. Il brasiliano si vede che ha qualità tecniche, ma ha bisogno di giocare, di trovare continuità e fiducia. Magari si può riconfermare per il prossimo campionato, sicuramente potrà far meglio. Rientro Luiz Felipe? È arrivato un po' in sordina, ha dimostrato di crescere, migliorare, diventare maturo. Si era conquistato il posto da titolare meritatamente. La sua assenza s'è sentita, è un giocatore unico nelle sue caratteristiche. Penso che il suo ritorno possa giovare alla difesa della Lazio".