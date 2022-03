Nazionale, Grifo: “Insigne e Immobile mi hanno fatto sentire a casa”

TUTTOmercatoWEB.com

Vincenzo Grifo e l'ambientamento in Nazionale. L'attaccante del Friburgo, accostato anche alla Lazio nelle scorse sessioni di calciomercato, ha raccontato alcuni particolari della sua convocazione in azzurro spiegando anche l'importanza di due pilastri come Insigne e Immobile. Queste le sue parole a gianlucadimarzio.com: "A tavola ero sempre seduto al fianco di Donnarumma. In camera con Tonali. Poi c’erano Bonucci, Chiellini, Jorginho. E Verratti, secondo me il più forte di tutti. Che il gruppo avesse grandi qualità era evidente, ma eravamo davvero tutti amici, questo il segreto: penso a Insigne e Immobile, anzi Lorenzo e Ciro, napoletani proprio come mia nonna. Sono loro che mi hanno fatto sentire subito come a casa. È questo che fa la differenza e potrà farla anche per questa rincorsa ai Mondiali. Conosciamo il calcio: a volte dà, a volte toglie. Con la Macedonia passeremo».