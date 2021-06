Nazionale, i tifosi italiani pazzi di Immobile: “Ce piens tu Ciru?” - FOTO

Due partite, due vittorie e due gol. Niente male l'inizio di Euro 2020 per l'Italia e il suo bomber Ciro Immobile. Prima il tap-in con la Turchia e poi il bolide con la Svizzera. Il numero 17 della Nazionale sta facendo sognare i tifosi azzurri e sta trascinando la squadra verso gli ottavi di finale. Tanti cori e tanti striscioni per l'attaccante della Lazio. L'ultimo esposto ieri sera allo Stadio Olimpico con una frase in dialetto napoletano rivolta al bomber di Mancini: "Ce piens tu Ciru?". L'Europeo è appena iniziato e Immobile ha ancora tanta fame di gol.