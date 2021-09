Nazionale, Immobile al centro delle critiche: ma il popolo laziale è dalla sua parte

"Con la Lazio segna sempre, ma in Nazionale...". Quante frasi simili a questa si sono sentite negli ultimi giorni. Ex calciatori, giornalisti e appassionati si sono scagliati contro Ciro Immobile, reo di essere poco lucido sotto porta con la maglia dell'Italia. Sicuramente le prestazioni azzurre del bomber campano non sono al livello di quelle fornite in Serie A, ma il popolo italiano dovrebbe supportare e apprezzare sempre la generosità del miglior centravanti per rendimento degli ultimi anni, nonché vincitore della Scarpa d'Oro nel 2020. Per fortuna a difendere il numero 17 c'è una tifoseria intera, quella laziale che sta prendendo le parti del suo beniamino sui social e non solo. I tifosi biancocelesti si sono schierati al fianco di Immobile, che ormai viene accusato anche quando non è il responsabile, difendendo in tutti i modi il proprio centravanti. C'è addirittura chi come Antonio Cassano è riuscito a dire che "Ciro non sa giocare a calcio". Il quinto attaccante della storia del calcio italiano per media reti, dunque, non sa giocare a pallone. Immobile, come al solito, non risponde alle provocazioni. Sa di avere tutto il popolo laziale alle spalle e farà parlare il campo, come ha sempre fatto.