Nazionale, Mancini: "Belotti e Immobile come me e Vialli? Sono affiatati, ma..."

AGGIORNAMENTO ORE 21.10 - Poco più tardi, Mancini ha parlato di Immobile e Belotti nella prima puntata della docu-serie "Sogno azzurro": "Loro come me e Vialli? Lo spero. Si conoscono bene anche se non giocano nella stessa squadra come noi. Sono molto affiatati. Dipenderà da me, dovrei farli giocare insieme un po' di più, finora ci sono riuscito poco".

Intervenuto ai microfoni della Rai al termine del Tg1, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato del momento che sta vivendo la Nazionale quando mancano meno di cinque giorni alla prima sfida di Euro2020: "Siamo ottimisti, emozionati perché siamo vicini alla prima partita. La speranza è far bene e arrivare fino in fondo, ma credo che questa sia la volontà di ogni squadra".

Inter, esercitata la clausola: D'Ambrosio in nerazzurro fino al 2022

Morabito: "Lazio, giusto il cambio in panchina. Sarri? Bella sfida"

TORNA ALLA HOMEPAGE