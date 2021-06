Inter, esercitata la clausola: D'Ambrosio in nerazzurro fino al 2022

Danilo D'Ambrosio rimarrà all'Inter. Nella giornata di oggi l'agente del giocatore ha incontrato la società per discutere del rinnovo del difensore. La decisione è stata quella di esercitare la clausola presente sul contratto del classe '88 e quindi di prolungare il suo contratto per un altro anno fino al 2022. Il calciatore in questi mesi era stato accostato anche alla Lazio come obiettivo per la prossima stagione in caso di mancato rinnovo.

LAZIO, LA RISPOSTA DI TARE ALL'ARTICOLO DE LA REPUBBLICA

ALLENATORE LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO SU SARRI E INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB