Morabito: "Lazio, giusto il cambio in panchina. Sarri? Bella sfida"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Vincenzo Morabito ha parlato anche dell'addio di Simone Inzaghi e del probabile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L'operatore di calciomercato ha spiegato: "Giusto l’addio di Inzaghi alla Lazio? Secondo me sì. Vista la sua onestà intellettuale avrà riflettuto: si è poi aperta la pista dell’Inter e ha fatto bene. Se prendono Sarri al suo posto, poi, fanno bene: ci sarebbe una bella sfida in città con Mourinho. Non dimentichiamoci però dell’abilità di Lotito nelle scelte”.

