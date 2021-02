Nazionale, Mancini: "Buoni giocatori non sono mai mancati, serviva solo coraggio"

Roberto Mancini sul rilancio dell'Italia. Il ct della Nazionale, intervenuto ai microfoni di 'Free Sport', in onda su 'Lab TV', ha parlato del percorso della squadra dalla mancata qualificazione al Mondiale al momento attuale, in cui è tornata a brillare per gioco e risultati. Il tecnico ha spiegato: "Ci fa piacere che la Nazionale sia tornata ad essere importante per i tifosi italiani che si erano un po' allontanati e ci fa ancora più piacere che questa squadra riesca a esprimere un buon calcio. Siamo riusciti a mettere insieme un buon gruppo, andando a cercare anche i giocatori un po' più giovani dandogli però la possibilità di giocare in nazionale. Siamo riusciti a trovare subito una bella coesione. In Italia i giocatori non sono mai mancati, magari in alcuni ruoli in alcuni periodi ne puoi avere più o meno, ma i giocatori importanti ci sono sempre stati e bisognava solo dargli la possibilità. I ragazzi italiani sono bravi, bisognava solo dargli fiducia e possibilità di giocare".

