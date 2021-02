Inter - Lazio, Cruciani non salva Inzaghi: "Grande allenatore, ma ha sbagliato partita"

Sono passate quasi quarantotto ore dalla sfida tra Inter e Lazio, ma non si è ancora concluso il tempo delle analisi. Anche Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e tifoso biancoceleste, ha parlato della sfida nel corso della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia Uno: "L’intervista di Simone Inzaghi dopo Inter-Lazio? È una supercazzola che nessuno ha capito. Dice che i giocatori sono stati colpiti e influenzati dal fatto che l’arbitro ha dato immediatamente il rigore. I meriti dell’Inter sono stati tanti, ma io da tifoso della Lazio ho visto che giocavamo in attacco lasciando praterie all’Inter. Abbiamo fatto un errore clamoroso: Inzaghi è un grande allenatore ma ha sbagliato partita".

