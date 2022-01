Nazionale, Marchegiani: "Balotelli? Mancini ha già la certezza Immobile"

L'argomento più caldo delle ultime ore è senza dubbio il ritorno in Nazionale di Balotelli. L'attaccante classe 1990 è tornato tra i convocati dell'Italia dopo tanto tempo scatenando i pareri dei tifosi. Super Mario farà parte dello stage di Coverciano e spera in un posto nei play off di fine marzo. Si è parlato dell'ex attaccante di Inter e Milan anche a Sky Calcio Club e di questa quasi ossessiva ricerca di un centravanti in squadra quando c'è un centravanti da oltre 170 gol in Serie A come Immobile. Luca Marchegiani, su questo, ha precisato: "Conosco bene Mancini e non è il tipo di persona che si fa prendere dalla paura e fa decisioni non ragionate. Balotelli sinceramente non lo sto seguendo molto. L'Italia davanti ha una certezza, che è Immobile, e tante incognite. Ciro deve essere il titolare in Nazionale, questa è la mia opinione. Se Mancini vuole vedere qualche giocatore in più durante lo stage non è un attentato al gruppo".