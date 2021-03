Nazionale, tutti negativi i tamponi effettuati dal gruppo squadra

È arrivata la sosta per le Nazionali, anche l'Italia si prepara a scendere in campo con i giocatori convocati dal ct Roberto Mancini. Buone notizie in questo senso per quanto riguarda eventuali positività al Covid-19: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati dal gruppo squadra tra ieri sera e questa mattina, non ci dovrebbero essere problemi per la disputa delle partite contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.