Nazionale U18, i convocati di Franceschini: presenti tre biancocelesti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna in campo la Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini. Gli azzurrini affronteranno in amichevole la Serbia, due saranno le sfide: la prima mercoledì 21 alle 17 e la seconda sabato 24 alle 14:30. Entrambe si disputeranno allo Stadio “Gran Sasso d’Italia”. Per l’occasione il ct ha diramato la lista dei convocati, tra i 22 nomi figurano anche due biancocelesti: il portiere Federico Magro, il difensore Alessandro Milani e il centrocampista Antonio Troise. Di seguito la lista completa

Portieri: Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Alessandro Calligaris (Inter);

Difensori: Nicolò Serra (Torino), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Calixte Mané (Borussia Dortmund), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio);

Centrocampisti: Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio), Diego Ripani (Juventus), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Lorenzo Graziani (Roma), Kevin Bruno (Sassuolo), Daniele Quieto (Inter);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio Esposito (Inter), Enoch Owusu (Inter), Marco Delle Monache (Pescara), Francesco Presta (Fiorentina).