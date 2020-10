Nazionale Under 21, l’Italia supera 2-0 l'Irlanda: decidono Sottil e Cutrone

Dopo una settimana travagliata e condizionata dai contagi di coronavirus, la Nazionale Under 21 ha risposto sul campo. A Pisa, l'Italia ha battuto 2-0 l'Irlanda nella gara valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Un gol per tempo per azzurrini: nella prima frazione a segno Sottil, nella ripresa Cutrone con un tap-in. L'Italia balza al primo posto in classifica nel girone a 16 punti con una partita in meno. Da recuperare infatti c'è il match contro l'Islanda.

FORMELLO - Lazio, Patric è ok. Applausi e corsetta per Luiz Felipe

Costa d'Avorio, sconfitta di misura contro il Giappone: 25' per Akpa Akpro

