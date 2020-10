Costa d'Avorio, sconfitta di misura contro il Giappone: 25' per Akpa Akpro

Amichevole internazionale tra Giappone e Costa d'Avorio sul campo neutro di Utrecht, in Olanda. Nelle file della selezione africana c'è anche Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, promosso da Inzaghi dopo l'esperienza alla Salernitana. Il 28enne biancoceleste entra al 67' al posto di Maiga, ma il suo ingresso in campo non incide sulla sconfitta della squadra ospite che perde di misura per 1-0 grazie al gol di Ueda, subentrato all'89'.