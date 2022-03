Nazionale, Vezzali: “Un risultato che ci impone una riflessione. Domani…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai margini di un evento, in ambito del progetto “Sport e Salute”, anche la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, ha commentato la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale. Queste le sue dichiarazioni: “Ritengo che il calcio abbia bisogno di una serie di riforme per essere rilanciato. Veniamo da una settimana delicata con il risultato della Nazionale che non è stato quello che tutti noi italiani ci aspettavamo e questo ci impone una riflessione”. Infine, ha annunciato: “Domani si terrà il primo tavolo con tutto il mondo istituzionale che cercherà di prendere delle misure importanti per rilanciare il sistema”.

