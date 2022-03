Italia, altri due azzurri lasciano il ritiro di Coverciano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una Nazionale con tantissime defezioni quella che domani scenderà in campo contro la Turchia. Nella giornata di ieri infatti Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Gianluca Mancini, Marco Verratti, Domenico Berardi e Jorginho hanno lasciato il ritiro di Coverciano per tornare nei rispettivi club. Nella giornata di oggi, come annunciato dallo stesso ct in conferenza stampa, anche Matteo Politano e Alessandro Florenzi torneranno a casa e non partiranno quindi per la trasferta turca.