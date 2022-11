Nazionali, la Slovenia non perdona: affondato il Montenegro di Marusic

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Hanno preso ufficialmente il via i Mondiali in Qatar, ma in concomitanza è anche tempo di amichevoli. Infatti, il Montenegro di Adam Marusic è stato impegnato questo pomeriggio in una partita contro la Slovenia. Se contro la Slovacchia i montenegrini si erano divisi la posta in palio, oggi è andata decisamente peggio. Infatti, il difensore della Lazio è stato schierato titolare - ancora una volta - nell'amichevole contro la squadra di Matjaž Kek. Per Adam solo 46 minuti di gioco, perché nella ripresa è stato sostituito da Bakic. Prima che il montenegrino lasciasse il rettangolo di gioco, la squadra è andata sotto per 1-0 dopo il gol di Zajc al 42'. Nel corso del match, il Montenegro ha avuto una clamorosa occasione, quantomeno per accorciare le distanze, con il penalty concesso alla squadra di Radulovic e sbagliato da Savic, autore della scorsa doppietta contro la Slovacchia e protagonista persino del pareggio proprio dagli 11 metri, nella passata amichevole. Così, Marusic e i suoi si ritrovano con un bilancio pari a un pareggio e una sconfitta. Il prossimo impegno per il biancoceleste in termini di Nazionale sarà il 24 marzo contro la Bulgaria per affrontare il primo turno di qualificazione ai prossimi Europei del 2024.