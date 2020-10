Neymar mostra per errore il numero di Richarlison in streaming: 10 mila messaggi in 5 minuti

Curioso inconveniente capitato a Richarlison, giocatore dell'Everton. A provocarlo, il suo connazionale e compagno del Brasile Neymar. Quest'ultimo, infatti, era impegnato in una diretta sulla piattaforma Twitch tv, quando è arrivata la chiamata di Richarlison. Non pensando alle migliaia di persone collegate in quel momento, la stella del PSG ha mostrato il cellulare sullo schermo. Con tanto di numero dell'amico. Il calciatore dell'Everton, nonostante la richiesta di non essere cercato, ha ricevuto ben 10.000 messaggi su Whatsapp in 5 minuti. Lo ha raccontato lui stesso sul proprio profilo Twitter. Neymar e Richarlison hanno continuato a scherzare sulla vicenda via social, e O'Ney ha proposto una soluzione rapida al connazionale: cambiare numero di telefono...