No alla Superlega, Koke portavoce dell'Atletico: "Soddisfatti della decisione"

Il no alla Superlega è arrivato ormai da quasi tutti i club coinvolti, compreso l'Atletico Madrid. Il capitano dei Colchoneros Koke ha pubblicato un messaggio sui propri social a nome di tutta la squadra in cui si dice soddisfatto della decisione presa: "Dalla rosa dell'Atletico Madrid vogliamo trasmettere la nostra soddisfazione in merito alla decisione finale della rinuncia al progetto della Superlega presa dal nostro club. Continueremo a lottare per aiutare, dalla nostra posizione, l'Atletico a crescere attraverso i valori dello sforzo e del merito sportivo che ci hanno sempre caratterizzato affinché tutti voi continuiate a riflettervi in tali tratti identificativi. Continueremo a lavorare duramente, pensando alla partita di domani"