Nodo quarantena di squadra in stand-by. Per ora, FIGC e Lega non proporranno la versione soft

E' la quarantena della squadra in caso di positività il nodo messo per il momento in stand-by dalla Federazione e dalla Lega di Serie A. Nelle ultime ore, era emersa l'idea di proporre già in queste ore al Cts la possibilità di ridurre le settimane di quarantena da due a una. Ma FIGC e Lega Serie A hanno fatto un passo indietro. Solo ieri è arrivato l'ok definitivo agli allenamenti collettivi e non vogliono forzare la mano. L'idea è quella di tenere in stand-by l'argomento e - riporta la Gazzetta dello Sport' - tornare a discutere dell’argomento solo quando la curva dei contagi sarà ancora più in discesa.