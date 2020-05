Novellino: "Ripresa campionato? Non capisco perché non provare"

Walter Alfredo Novellino ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha espresso la sua opinione sulla ripresa del calcio italiano: "Bisogna provare a riprendere, se gli scienziati dicono che si può fare non vedo perché non si possa tornare in campo. Il calcio è un aiuto psicologico per la gente, ma bisogna vedere come reagiranno i giocatori a una situazione inedita come quella attuale. Dal mio punto di vista è giusto provare a ripartire anche facendo giocare le squadre di zone duramente colpite altrove, finire il campionato che è già stato iniziato è la cosa più giusta da fare".