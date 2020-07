Nuova avventura per l'ex Lazio Stankevicius: sarà il nuovo allenatore del Lumezzane

Il Lumezzane ha presentato l'allenatore che dovrà guidare i rossoblù nel prossimo Campionato di Eccellenza. Il ruolo è stato affidato a Marius Stankevicius, ex Lazio, che ha vissuto alcuni dei momenti più significativi proprio nel Brescia. La proposta del presidente Vincenzo Picchi, considerato il legame tra l'ex difensore e il territorio, è stata accolta immediatamente. E le prime dichiarazioni del nuovo tecnico confermano la sua felicità: "Sono molto contento di essere qui. Torno come allenatore in un territorio che mi ha visto muovere i primi passi come calciatore professionista, nel quale sono diventato uomo e che ho scelto come residenza per la mia famiglia. Ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa e spero di poter trasmettere la bellezza del calcio ai giocatori che dovrò allenare".

