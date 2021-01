Oddi: "La Lazio non sbaglierà il derby. In caso di pareggio..."

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha parlarto del derby tra Lazio e Roma: "La Lazio non credo possa sbagliare il derby, quando gioca con squadre importanti è più concentrata. Stiamo però parlando di una gara che esula dal campionato di Serie A, il derby di Roma è diverso da tutti gli altri. La stracittadina di Roma è unica, anche senza tifosi allo stadio le emozioni saranno forti. Penso che i giocatori un po' si siano abituati all'assenza del pubblico. Se vediamo la classifica è molto più importante per noi questa gara. La Lazio deve vincere, la Roma ha due risultati. Se loro pareggiano non alterano la situazione che hanno, invece per noi sarebbero due punti persi".