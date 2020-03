Oddi: "Mettono sempre in mezzo la Lazio, ma tutto il calcio sta facendo brutta figura"

Momento difficile per il calcio italiano, si studiano piani di azione per la ripresa del campionato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Il calcio sta facendo una brutta figura. Questo è un momento di piena emergenza per l'Italia intera, ma si cerca di arrivare un giorno prima ad allenarsi. Si cade nel ridicolo. La Lazio viene messa sempre in mezzo, ma tutti i club sono uguali e fanno le stesse cose. Eppure si mette sempre in discussione la società biancoceleste. C'è gente che muore, invece di pensare a queste cose si pensa a quando ricominciare il campionato. Mi auguro che il campionato ricomincerà quando questa malattia sarà stata debellata del tutto".