Oddi: "Verona squadra ostica, ma la Lazio è impressionante"

La Lazio deve sognare, il campionato sta regalando soddisfazioni uniche. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi. “Il Verona è una squadra ostica, giustamente definita da molti una 'piccola Atalanta'. La Lazio però, per l'ennesima volta mi ha impressionato. Domenica mi sono seduto allo stadio sapendo come sarebbe andata a finire. A questo punto, classifica alla mano, è giusto crederci. Sarebbe un errore non provarci fino alla fine. La Lazio ha le carte in regola per essere l'outsider. Continuo a pensare che Inter e Juve non siano al massimo, specialmente i bianconeri non mi hanno mai convinto. Premio Scudetto? Noi lo stabilimmo a cose fatte, figuriamoci. Se Lotito ha deciso di alzarlo evidentemente è convinto di poter dare ancor più stimoli ai suoi calciatori, ha fatto bene”.

